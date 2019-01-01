دي يونج يعفي فالفيردي من الحرج أمام مشجعي برشلونة

الشاب الهولندي يُحمل نفسه المسؤولية

دافع الوافد الجديد على برشلونة فرينكي دي يونج عن مدربه ارنستو فالفيردي بشكل ضمني، وذلك بإلقاء اللوم على نفسه، لعدم ظهوره مع البلو جرانا بالمستوى المُنتظر منه بعد قدومه من أياكس أمستردام.

وأشار اليافع الهولندي إلى أن أجواء الليجا المختلفة عن دوري الإيرديفيسي، هي ما تُعيقه على تقديم أفضل ما لديه بقميص الكاتلان حتى الآن، ما يعني أنه ما زال لمزيد من الوقت ليصل لقمة التفاهم والانسجام والتأقلم مع رفاقه الجدد.

وعكس ما يتم الترويج له، أن المدرب فالفيردي لا يعتمد على صاحب الـ22 عامًا في مركزه الذي اعتاد عليه مع فريقه السابق، قال صاحب الشأن لصحيفة "بيريوديكو". "هذا مجرد وضع بسيط داخل الملعب، وفي المباريات القادمة وسأظهر بمستوى أفضل".

وأضاف "علي أن أتكيف مع أسلوب لعب الفريق، وتحدثت مع فالفيردي في كثير من الأمور في كرة القدم وشاهدنا مقاطع فيديو. وبطبيعة الحال لا ينبغي للمدرب أن يسألني أين أفضل أن ألعب، لأنه المدرب وصاحب القرار".

محرز يواصل التألق 🇩🇿



هدفان وتمريرتان حاسمتان هذا الأسبوع 💪#movementiseverything @rexonaArabia pic.twitter.com/LSXHXmARhZ — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 21, 2019

وجاءت تصريحات الشاب الهولندي قبل صدام غرناطة المقرر له مساء اليوم على ملعب "يويفو لوس كارمينيس"، ضمن منافسات سبت الأسبوع الخامس للدوري الإسباني، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، لتساوي الفريقين في عدد النقاط برصيد 7 نقاط لكل فريق، بفارق 3 نقاط عن المتصدر إشبيلية.