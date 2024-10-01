دي يونج يزين قائمة برشلونة في دوري الأبطال.. و8 غيابات!

نبأ سعيد لجماهير البارسا..

أعلن هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، قائمة الفريق الكتالوني لمواجهة يونج بويز اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وغاب عن قائمة البارسا كل من "مارك أندريه تير شتيجن ورونالد أراوخو وجافي ومارك بيرنال وأندرياس كريستينسن وفيرمين لوبيز وداني أولمو للإصابة، بالإضافة إلى إريك جارسيا للإيقاف".

وجاء النبأ السعيد بأن حصل الهولندي فرينكي دي يونج على التصريح الطبي للعودة إلى المباريات، ليتواجد ضمن القائمة المختارة، بعد غياب نحو 5 أشهر بداعي الإصابة.

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وجاءت قائمة برشلونة كاملة كالآتي: "كوبارسي - بالدي - مارتينيز - توريس - بيدري - ليفاندوفسكي - فاتي - رافينيا - بينيا - توري - كاسادو - فيكتور - يامال - فرينكي دي يونج - كوندي - أسترالاجا - فورت - مارتن - دومينيجيز - كوينكا - يعقوب شيفيلي - جويليميرو – فيرنانديز".

يشار إلى أن برشلونة تعرض للخسارة أمام موناكو (2-1) في الجولة الأولى من دوري الأبطال، بينما سقط يونج بويز أمام أستون فيلا بثلاثية نظيفة.