دي يونج: مازلنا نفتقد ميسي وهكذا علمت برحيله !

كشف لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج، عن الطريقة التي علم بها برحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن برشلونة.

ميسي رحل عن النادي الكتالوني في ضربة صادمة للفريق وعشاقه الصيف الماضي، منتقلًا إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

وتحدث دي يونج إلى صحيفة "جارديان" البريطانية، عن العديد من الأمور الخاصة به، ومنها تجربته مع مغادرة زميله السابق.

وقال الهولندي في تصريحاته:"اعتقدت أن الأمر غير صحيح، كنت آخذ والدي وأخي من المطار ثم جاءت لي رسالة مفادها أن ميسي رحل عن النادي".

وأضاف:"بعد ذلك وصلتني بعض بعض التلميحات أن الأمر سيحدث، كانت هناك بعض الشائعات طوال الصيف، ولكني لم أنظر لها بمحمل الجد، لذلك شعرت بالصدمة عندما رحل بالفعل".

وتابع:"رحيله كان بمثابة الضربة للجميع بسبب أهميته للنادي، ما زلنا نفتقده، والأمور اختلفت فجأة لعدم تواجده معنا، وكان علينا التكيف بعد الحرمان من لاعب مثله".

وعن رأيه في النجم الأرجنتيني:"أعتقد أنه الأفضل في كل جانب من جوانب كرة القدم، سواء تحدثنا عن التدريبات أو التمركز بالكرة أو من دونها، هو الأفضل على الإطلاق".

وكشف كذلك دي يونج عن قصة جمعته بسيرجيو بوسكيتس نجم وسط الفريق، بعد توقيعه مع برشلونة في 2019، حيث أرسل له قائد الفريق رسالة ترحيب ودعاه إلى التواصل معه إذا احتاج أي شيء.

واستكمل الهولندي حديثه:"عندما وصلت إلى برشلونة ساعدني كثيرًا وقام بترشيح مطعم مميز لي في المدينة وقمت بالحجز أنا وصديقتي ميكي وقام بترتيب كل شيء لنا".

يذكر أن دي يونج ارتبط مؤخرًا بالرحيل عن برشلونة والانتقال إلى بايرن ميونخ أو ليفربول، ولكن الوضع الحالي يشير إلى استمراره كأحد ضمن العناصر الهامة في مشروع المدرب تشافي هيرنانديز.

اقرأ أيضًا ..