دي يونج : طريقة هولندا تناسبني أكثر من برشلونة

هل يرحل عن النادي الكتالوني؟

رسالة مثيرة للقلق من فرينكي دي يونج لاعب برشلونة الإسباني إلى ناديه وجماهيره، بعد مشاركته مع هولندا في دوري الأمم الأوروبية.

وكان دي يونج أحد أهم اللاعبين في الفوز الساحق لهولندا على بلجيكا 4/1، أمس، الجمعة، في إطار منافسات دوري الأمم الأوروبية.

ووسط التكهنات حول مستقبله مع برشلونة، خرج اللاعب في تصريحات بعد المباراة ليؤكد أنه يظهر بمستويات أفضل مع منتخب بلاده.

ماذا قال دي يونج؟

نجم وسط برشلونة قال لقناة "NOS" الهولندية:"أعتقد أن طريقة اللعب هنا تناسبني أكثر من برشلونة".

وأضاف:"أحب أن أكون أول لاعب يتلقى الكرة من المدافعين مع المشاركة في الهجوم".

وتلقى اللاعب الكثير من المديح كذلك من لويس فان خال مدرب هولندا، الذي أشاد بمستواه المميز أمام بلجيكا وقال إنه يجيد استخدامه مع منتخب الطواحين.

هل يرحل دي يونج عن برشلونة؟

المدرب تشافي هيرنانديز يعتبر دي يونج من العناصر الهامة بفريقه في مشروعه المستقبلي مع برشلونة، لكن القدرات المالية للنادي قد تقف أمام ذلك.

ويطمح النادي الكتالوني في التضحية بالهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتوفير المزيد من الأموال لحل الأزمة المالية لضم لاعبين جدد بمراكز أخرى.

ويعتبر مانشستر يونايتد هو النادي الأقرب لضم اللاعب في حالة رحيله، نظرًا لعلاقته مع إريك تين هاج مدرب الشياطين الحمر الذي سبق أن عمل معه في أياكس أمستردام.