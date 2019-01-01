دي يونج بعد انضمامه لبرشلونة: حان وقت دي ليخت

هل ينضم دي ليخت رفقة دي يونج إلى برشلونة في الصيف المقبل؟

عبّر فرينكي دي يونج، لاعب أياكس المنضم لبرشلونة في الصيف، عن سعادته بارتداء قميص البلوجرانا مشيرًا إلى أنّ الدور الآن على زميله ماتياس دي ليخت.

دي يونج انضم إلى برشلونة مقابل 75 مليون يورو بعقد لخمس مواسم يبدأ من يوليو المقبل.

وقال دي يونج في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أنا فخور بالانضمام لبرشلونة، أعتقد أنّ الوقت حان لأجل دي ليخت".

من جانبه علّق دي ليخت على الأمر بقوله: "من الجيد وجود أكثر من نادي يهتم بالتعاقد معي، هذا يعني أنني أقوم بعمل جيد".

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وتابع: "أنا سعيد لأجل انضمام دي يونج إلى برشلونة، أعتقد أنّ الجميع يرغب في الذهاب إلى هناك وبالنسبة لي فالأمر المؤكد أنني لاعب لصفوف أياكس".

يوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونخ الألماني أكثر المهتمين بالتعاقد مع دي ليخت خلال الصيف المقبل.

وكان برشلونة قد تعاقد مع مدافع تولوز جان توديبو بالمجان على أن ينضم بنهاية الموسم.