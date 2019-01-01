دي ماريا يصل إلى 100 مباراة دولية مع الأرجنتين

دي ماريا نزل بديل مارتينيز في ربع نهائي كوبا أمريكا

وصل أنخيل دي ماريا، لاعب باريس سان جيرمان، إلى 100 مباراة دولية مع منتخب الأرجنتين في مباراة فنزويلا بربع نهائي كوبا أمريكا.

دي ماريا نزل بديل لوتارو مارتينيز في الشوط الثاني أمام فنزويلا بالمباراة التي انتهت بفوز التانجو بثنائية نظيفة.

ولعب صاحب الـ 31 عامًا 100 مباراة منذ المشاركة الأولى في 15 أكتوبر 2009 بعمر 22 عامًا تحت قيادة المدرب دييجو مارادونا.

وأحرز لاعب ريال مدريد السابق 20 هدفًا دوليًا كما صنع 22 أخرى من بينها 4 أهداف في كوبا أمريكا.

100 - Against , Ángel Di María earned his 100th cap for 🇦🇷, becoming only the sixth Argentine player to reach that landmark, after Mascherano (147), Zanetti (142), Messi (134), Ayala (115) and Simeone (105). Icon.#CopaAmerica pic.twitter.com/5rZfia9Frw — OptaJavier (@OptaJavier) June 28, 2019

ووصل اللاعب إلى 15 مباراة في الكوبا مساهمًا في الوصول إلى نهائيين دون تحقيق اللقب.

كما شارك في كأس العالم بجنوب أفريقيا في 2010 والبرازيل 2014 وأخيرًا العام الماضي ضد روسيا.

جدير بالذكر أنّ الأرجنتين وصلت إلى نهائي كوبا أمريكا في 4 مرات من آخر 5 نسخ للبطولة دون تحقيق اللقب.