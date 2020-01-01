دي ماريا: ميسي الأفضل ونيمار هو السعادة

دي ماريا يتحدث عن ميسي ونيمار ومبابي وباريس سان جيرمان

قال النجم الدولي الأرجنتيني أنخيل دي ماريا جناح نادي باريس سان جيرمان إن ميسي هو أفضل لاعب في العالم ونيمار هو القادر على منح السعادة.

وكان دي ماريا قد قدم موسمًا مميزًا رفقة نادي العاصمة الفرنسية هذا الموسم، ما جعله يتحدث عن سعادته مع الفريق في الوقت الحالي.

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وقال دي ماريا: "لقد لعبت بجوار العديد من اللاعبين المميزين، في مسيرتي كنت محظوظًا بذلك في كل الأماكن التي لعبت لها منذ البداية وحتى الآن"

وأضاف: "بالنسبة لي ميسي هو الأفضل، الأفضل على الإطلاق، أما نيمار فهو السعادة، تشعر وكأنه قادر على منحها لك في أي وقت وأي مكان"

وتابع: "مبابي يبحث عن النجاح بصورة غير عادية، أما زلاتان إبراهيموفيتش فهو مجنون، إنه شخصية غير تلك التي يبدو عليها إذا تعاملت معه خارج الملعب"

وأردف: "الهدف الأكبر بالنسبة لنا في باريس سان جيرمان هو الفوز بدوري أبطال أوروبا، كل عام نتعرض للضغوطات لكي نفوز بهذه البطولة، ولكن امتلاك أفضل اللاعبين وحده لا يكفي"

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يذكر أن أنخيل دي ماريا قد انتقل إلى صفوف نادي العاصمة الفرنسية صيف العام 2015 بعد تجربة قصيرة لموسم واحد مع مانشستر يونايتد.