دي ماريا مطلوب في برشلونة، وصراع إسباني إيطالي يهدد الصفقة!

كشفت تقارير صحفية أرجنتينية عن وجود رغبة من قبل نادي برشلونة في الحصول على خدمات النجم أنخيل دي ماريا جناح باريس سان جيرمان.

جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي جاستون إيدول، العامل في شبكة "تي واي سي" والذي أكد أن النادي الكتالوني تواصل مع النجم الأرجنتيني بالفعل.

الصحفي أوضح أن دي ماريا لن يستمر في صفوف باريس سان جيرمان، لكنه يريد وبشكل واضح الاستمرار في الملاعب الأوروبية.

وأكد أن برشلونة كان ضمن أربعة أندية قامت بالتواصل مع دي ماريا في الفترة الماضية للاستفسار عن وضعه في النادي الفرنسي.

أتلتيكو مدريد ويوفنتوس تحدثا لمحيط اللاعب من أشخاص مقربين أيضًا لاستطلاع إمكانية ضمه في سوق الانتقالات الصيفي، بالإضافة إلى بنفيكا البرتغالي.

وكانت تقارير صحفية عديدة قد أكدت أن باريس سان جيرمان لن يسعى لاستمرار دي ماريا لما هو بعد الصيف الجاري في صفوفه.

جدير بالذكر أن عقد أنخيل دي ماريا ينتهي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، ويحق له الانضمام لأي فريق بعد ذلك بشكل مجاني.