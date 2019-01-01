دي ماريا: مبابي سيفوز بالكرة الذهبية

دي ماريا في حوار شيق مع صحيفة فرنسية من الدوحة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشاد آنخيل دي مارسا كثيرًا بزميله في باريس سان جيرمان "كيليان مبابي" مؤكدًا أنه في طريقه للفوز بالكرة الذهبية.

وأبدى اللاعب الأرجنتيني خلال حواره مع صحيفة فرانس بلو باريس سعادته بالبقاء في باريس سان جيرمان، مؤكدًا أن الحديث عن انتقاله يتكرر كل صيف لكنه ينتهي ببقائه في العاصمة الفرنسية، وأن تجديد عقده مؤخرًا كان برغبة من الأطراف جميعًا، سواء هو أو النادي أو المدرب توماس توخيل.

وأكد دي ماريا سعادته بثقة المدرب به، مضيفًا "لم أكن ألعب كثيرًا الموسم الماضي لأن إيمري (المدرب السابق) كان يلعب بثلاثة مهاجمين، لكني سعيد بثقة توخيل هذا الموسم وأعمل جاهدًا لأؤدي ما علي في الملعب خاصة الأدوار الدفاعية".

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وسيخوض الفريق الفرنسي مباراة صعبة في دوري الأبطال أمام الفريق السابق لدي ماريا، والذي لم يخسر مع مدربه الجديد أولي جونار سولشار، وتحدث اللاعب عن هذه المواجهة بثقة، مؤكدًا أنهم لا يفكرون سوى بأنفسهم لا يهتمون بنتائج اليونايتد مع مدربه الجديد.

كما قال حول الفترة التي قضاها في ملعب أولد ترافورد "لقد بقيت هناك موسمًا واحدًا فقط، ولم يكن الأفضل في مسيرتي، أو بشكل أدق، لم يُسمح لي أن أقضي أفضل أوقاتي هناك. الأمور كانت صعبة مع المدرب وقتها، لكن حمدًا لله .. لقد تمكنت من الانتقال لباريس سان جيرمان لأثبت مجددًا من أنا".

وانتقل اللاعب للحديث عن زملائه، مشيدًا كثيرًا بنيمار وقدرته على مساعدة الفريق ودوره القيادي، مضيفًا حول مبابي "كيليان ظاهرة، لقد تطور كثيرا كلاعب منذ رحل عن موناكو، لقد قدم أداءً مذهلًا في كأس العالم".

"إن واصل بنفس المستوى وأحيط دومًا بلاعبين أصحاب قدرات عالية سيتطور أكثر وبالتأكيد سيفوز بالكرة الذهبية".