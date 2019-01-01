دي ماريا: توقعت استقبالًا عدائيًا في أولد ترافورد

لاعب مانشستر يونايتد السابق لم يتوقع الأفضل من جماهيره النادي الإنجليزي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال آنخيل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان أنه توقع استقبالًا عدائيًا من جماهير مانشستر يونايتد خلال مباراة الطرفين في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا والتي أقيمت أمس.

وتألق اللاعب الأرجنتيني خلال المباراة ونجح في صناعة هدفي انتصار فريقه الفرنسي على ملعب أولد ترافورد، ولم يجد اللاعب من جماهيره السابقة إلا صافرات الاستهجان والهتافات المسيئة بجانب قذفه بالزجاجات الفارغة منذ بداية اللقاء وحتى خروجه في الدقائق الـ10 الأخيرة.

دي ماريا أوضح خلال تصريحاته أنه لم يتوقع أفضل من هذا، بقوله "الأمور كانت صعبة منذ الدقيقة الأولى، لكني كنت أعلم أن هذا ما سيحدث".

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أضاف لإذاعة كادينا كوبي "لكني قلت في الماضي وأكرر، لم أتحدث أبدًا بشكل سيء عن النادي أو الناس العاملة به. هذه الأشياء التي تحدث والناس تتعامل معها بشكل سيء. لم تكن لدي مشكلة هنا سوى مع المدرب لويس فان خال".

يُذكر أن دي ماريا كلف النادي الإنجليزي 59.7 مليون جنيه إسترليني حين انضم له قادمًا من ريال مدريد خلال أغسطس 2014، لكنه لم يقنع أبدًا ولم ينجح بإحراز سوى 4 أهداف خلال 32 مباراة، وقد قال أن سبب فشله هو المدرب الهولندي الذي وظفه بشكل خاطئ.