دي ماريا: أجويرو سيقتل نفسه بسبب ميسي

دي ماريا يسخر من انتقال أجويرو إلى برشلونة.

يرى الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أن مواطنه سيرخيو أجويرو مهاجم برشلونة يرغب في أن يقتل نفسه بعد انتقاله إلى النادي الكتالوني ورحيل ليونيل ميسي عن الفريق.

وانتقل أجويرو إلى برشلونة بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي، وأمله في أن يلعب بجوار مواطنه ميسي كما وعدته إدارة "البلوجرانا" لكنها في نهاية المطاف لم تتمكن من تجديد عقده.

وأجرى دي ماريا مقابلة مع شبكة "Tyc Sports" الأرجنتينية تحدث خلالها عن اللعب بجوار ميسي، ورأيه في باريس سان جيرمان في شكله الحالي.

ماذا قال دي ماريا عن اللعب مع ميسي؟

قال دي ماريا: "بالنسبة لي من السهل جدًا اللعب مع ميسي، إذا ركضت فإنه يرمي الكرة وتسقط على قدميك، لا توجد أعذار لأي شيء، لدي علاقة ممتازة معه، وفي الملعب من السهل أن تدرك ما يريده".

وأضاف: "ميسي من عالم آخر، حاول أن تقف في وجهه وتوقفه، وسيحدث لك مثل الجميع، لم أر شيئًا من هذا القبيل".

وتابع: "لقد لعبت مع كريستيانو رونالدو، نيمار، مبابي، روني، فان بيرسي، إبراهيموفيتش، وبنزيما، وبصراحة لم أر شيئًا من هذا القبيل، ما يقدمه ميسي فريد من نوعه".

ماذا قال دي ماريا عن قوة باريس سان جيرمان؟

وتطرق دي ماريا للحديث عن قوة باريس سان جيرمان حاليًا بقوله: "هذا الفريق مخيف، المثلث الهجومي الذي يشكله نيمار ومبابي وميسي قاتل".

وأضاف: "أي لاعب يود أن يكون في باريس سان جيرمان الآن، حتى كريستيانو رونالدو".

وأكمل: "يجب ان يرغب رونالدو في قتل نفسه لعدم وجوده هنا، نوعية وقيمة اللاعبين الذين يمتلكهم باريس سان جيرمان الآن شيء فريد من نوعه، لا يحدث ذلك كثيرًا".

وأردف: "اللاعبون العظماء يريدون دائمًا أن يكونوا بجوار الأفضل، كريستيانو رونالدو يريد بالتأكيد أن يكون هنا، لكنهم أحضروا ميسي، وذلك لحسن الحظ أفضل بكثير".

ماذا قال دي ماريا عن أجويرو؟

وقرر دي ماريا المزاح عن انتقال أجويرو إلى برشلونة ورحيل ميسي بقوله: "كون يريد أن يقتل نفسه الآن، ماذا سيفعل".

وقال في ختام حديثه: "أسوأ شيء هو أنه أصيب مرة أخرى، وسيغيب لعدة أسابيع، هذا هو الأكثر حزنًا".

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