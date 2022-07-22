دي ليخت يمنع دي يونج من الانتقال لبايرن ميونخ

تشيلسي قد يصبح الوجهة المفضلة

تزداد الأمور تعقدًا بالنسبة للنجم الهولندي فرينكي دي يونج، وسط رغبة واضحة من برشلونة للتخلي عن خدماته خلال هذا الصيف.

وضعية دي يونج تتلخص في أن اللاعب يريد البقاء مع برشلونة، ولكن النادي الكتالوني يطمح في التخلص منه بسبب راتبه المرتفع الذي قد يسبب مشاكل مالية قبل بداية السنة الجديدة.

ويعتبر مانشستر يونايتد هو النادي الأكثر اهتمامًا بضم اللاعب بالإضافة لتشيلسي، وظهرت بعض الأنباء حول انضمام بايرن للسباق.

ولكن صحيفة "بيلد" الألمانية نفت هذه الفكرة تمامًا، حيث أكدت أن النادي البافاري يستبعد إمكانية التعاقد مع دي يونج بالميركاتو الحالي.

وأوضحت أن بايرن دفع 77 مليون يورو بالفعل من أجل التعاقد مع ماتايس دي ليخت من يوفنتوس، وصفقة ضم دي يونج لن تكلف أقل من 80 مليون يورو، وهو المبلغ الذي لا يستطيع النادي تحمله حاليًا.

وأشارت الصحيفة إلى عدم وجود أي محادثات مع برشلونة هذا الصيف، ومن غير المتوقع حدوث مفاوضات كذلك لأن رغبة اللاعب واضحة للجميع برغبته في البقاء بالإضافة للوضع المالي لبايرن.

وفي الوقت الحالي يصبح برشلونة في مأزق، لتبقى الأبواب مغلقة أمام بيع دي يونج بمقابل مالي ينعش خزينة النادي، باستثناء مانشستر يونايتد وتشيلسي.

Pre Season 🇺🇸 pic.twitter.com/L3eZfuPfSq — Frenkie de Jong (@DeJongFrenkie21) July 20, 2022

وتعتبر احتمالية انتقال اللاعب إلى تشيلسي أقرب من يونايتد، بسبب عدم ترحيب الهولندي باللعب في الدوري الأوروبي في الموسم القادم،حيث يفضل المشاركة بدوري أبطال أوروبا، وهي الميزة التي يقدمها له البلوز.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس" فإن دي يونج لا يريد العيش في مدينة مانشستر لعدم إعجابه بها، كما أنه لا يثق بالطريقة التي يُدار بها النادي الإنجليزي.

جدير بالذكر أن صاحب الـ25 سنة شارك في 45 مباراة مع برشلونة الموسم الماضي، ونجح في تسجيل 4 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة بكل البطولات.