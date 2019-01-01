دي ليخت يكشف عن سبب تفضيله يوفنتوس على برشلونة

النجم الهولندي يؤكد أن الجميع نصحه بالانتقال إلى العملاق الكتالوني ولكن هذا ما حدث..

لم يقدم النجم الهولندي ماتيس دي ليخت الأداء المنتظر منه حتى الآن مع ناديه يوفنتوس الإيطالي وذلك منذ أن رحل عن صفوف أياكس وانتقل إلى السيدة العجوز في صفقة قياسية الصيف الماضي.

كانت الكثير من التقارير في الميركاتو قد ربطت نجم الطواحين بنادي برشلونة الإسباني وكان قريبًا للغاية من السير على خطى زميله دي يونج ولكنه فضل يوفي في النهاية.

وبالحديث عن ذلك قال النجم الشاب: "الكثير نصحني بالانتقال إلى برشلونة ولكن كان علي أن أفكر في الأفضل لي، ما يُقال عن تأثير المال على قراري غير صحيح بالمرة".

وحول عدم انتقاله إلى صفوف باريس سان جيرمان بسبب أن راتبه سيكون أقل من مبابي قال: "هذا هراء، المال لا يتحكم بي وليس جزء من قراري، وكيل أعمالي مينو هو من يهتم بتلك الأمور المادية ولكن ذلك بعد أن أحسم وجهتي من الجانب الكروي".

🇪🇬 صلاح على آنفيلد خلال كل المسابقات:



🏟 58 مباراة

⚽ 50 هدف



👑 الملك! pic.twitter.com/N5VGlY3MxQ — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 27, 2019

وعن الانتقال ليوفي قال: "الدوري الإيطالي دائمًا ما كان به أفضل المدافعين، مالديني ونيستا وكانفارو والبقية، لقد أتيت إلى هنا من أجل التطور الدفاعي وكسب الخبرات، أنا أحب يوفنتوس وأمتلك قميص الفريق منذ أن كنت في السابعة من عمري".

يذكر أن النجم الهولندي الشاب لم يقدم المستوى المنتظر منه حتى الآن مع يوفي وذلك ما جعله يتعرض لبعض الانتقادات بسبب بعض الأخطاء في المباريات الأخيرة.