دي ليخت يعلن تمسكه ببرشلونة حتى النهاية

المدافع الهولندي يريد اللعب مع زميله فرينكي دي يونج بقميص الفريق الكتالوني الصيف القادم

يتمسك المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، بفكرة الانتقال إلى نادي برشلونة الإسباني حتى اللحظات الأخيرة.

برشلونة تعاقد مؤخراً مع فرينكي دي يونج لاعب وسط أياكس امستردام، على أن ينتقل له بشكل رسمي بعد نهاية الموسم الحالي.

دي ليخت نجم آخر من أياكس يطمح برشلونة في الحصول على خدماته، ليلعب بجوار زميله دي يونج بقميص البلوجرانا.

سولشار يعترف: لم أكن مستعدًا لمباراتي الأولى أمام كارديف ولكنني راهنت على عقلية مانشستر يونايتد

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن اللاعب أخبر وكيله مينو رايولا، أن الانضمام لبرسا هو خياره الأول.

واوضحت أن صاحب الـ19 عاماً مستعد للتضحية بجميع العروض المقدمة له من باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.

✨عشقت كرة القدم لدرجة أننى سحرت أعين كل من شاهدني، معي 5 كرات ذهبية في منزلي، فكم من الأرقام حطمت، وكم من الشباك مُزقت.



💢أنا من أطلقوا عليه الطفل الباكي في الصغر، فأبكيت كل من وقف أمامي.



◀️ أنــــــا الدون - صـــاروخ مـــاديـــرا pic.twitter.com/1C5pqOaWa6 — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 5, 2019

وهو ما يعني وضوح رغبة اللاعب نفسه، لكن تبقى التفاصيل المالية هي العائق الأكبر لإتمام الصفقة.

باكايوكو: أريد البقاء في ميلان، هو على كوكب آخر!

رايولا طالب برشلونة بعمولة قيمتها 10 مليون يورو الأسبوع الماضي، لإقناع أياكس بالتخلي عن دي ليخت.

وعلى الجانب الآخر تاتي طلبات النادي الهولندي مرتفعة، حيث قد لا تقل عن 60 مليون يورو لبيع المدافع الشاب.