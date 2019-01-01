دي ليخت: ساري وكانافارو من أسباب اختياري يوفنتوس وليس رونالدو

دي ليخت إلى بطل إيطاليا مقابل 75 مليوناً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدث ماتياس دي ليخت، المدافع الهولندي، للمرة الأولى كلاعب ليوفنتوس بعد انتقاله إلى صفوف السيدة العجوز قادماً من أياكس، وكشف عن أسباب تفضيله الفريق الإيطالي.

ودفع يوفنتوس 75 مليون يورو، بالإضافة لحوافز إضافية، لأياكس لضم المدافع الشاب، مع وجود منافسة من بي إس جي وبرشلونة.

وقال دي ليخت في مؤتمر تقديمه: "أملك خبرة طيبة رغم كوني أبلغ فقط 19 عاماً، أريد التعلم من الآخرين، هذه خطوة كبرى لي، وشرف كبير رؤية كل ذلك الجمهور".

وأكمل: "اللعب مع يوفنتوس تحدي، وملعب أليانز رائع وضخم بجماهيره وله شعور خاص".

بارزالي ⬅️

دي ليخت ➡️



تعاقب الأجيال في خط دفاع السيدة العجوز 🚫 pic.twitter.com/4Z1aRW72Dp — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 18, 2019

وعن أسباب اختيار يوفنتوس: "كنت أفكر في اختياراتي وعندما دعاني رونالدو كنت قد قررت بالفعل الانتقال ليوفنتوس، ولكن أن يدعوك لاعب مثله لفريقه هذا شرف كبير".

وأردف: "ساري من الأسباب وراء قراري، أعرف فرقه وطريقة لعبه، صورتي بقميص يوفنتوس حقيقية، ذلك كان في 2005 أو 2006 بسبب كانافارو، أنا مشجع كبير له".

واستطرد: "دائماً كان ليوفنتوس مكانة خاصة وكنت دائماً مشجعاً لهم، سنشارك في أربعة بطولات، أريد تحقيقها جميعا، هذه هي العقلية المطلوبة هنا".

دي ليخت يفسر اختياره الانضمام إلى يوفنتوس

وواصل: "إيطاليا مشهورة بتقاليدها الدفاعية والمدافعين، ويوفي خصيصاً، وهذا كان أمراً حاسماً في قراري، الكرة الهولندية تفضل البناء من الخلف، هنا يفضلون رقابة المنطقة، سنتعلم من بعضنا البعض".

وحول رقمه: "دائماً ما حملت الرقم 4، وهو خاص لي، وسمعت عن ما يعنيه هنا في يوفنتوس مع باولو مونتيرو، وأريد الحفاظ على الأمر".

وشارك دي ليخت أمام يوفنتوس في لقاء الفريقين في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي في ربع النهائي، وسجل هدفاً.