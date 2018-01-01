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الانتقالات

دي ليخت: رونالدو أو ميسي؟ أفضل اللعب بجانب حكيم زياش

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ماتياس دي ليخت يتحدث عن الانتقالات وقرعة دوري الأبطال أمام ريال مدريد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تُوج ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام بجائزة الفتي الذهبي المقدمة من صحيفة توتوسبورت الإيطالية لأفضل موهبة شابة في العالم لعام 2018.

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وتحدث اللاعب الهولندي خلال الحفل مؤكدًا تأجيل ملف انتقاله لسوق الانتقالات الصيفي وموضحًا أن تركيزه الكامل حاليًا مع أياكس أمستردام، ودعم ذلك بالإجابة على سؤال حول من الذي يُفضل اللعب بجانبه، كريستيانو رونالدو أم ليونيل ميسي، قائلًا "أفضل اللعب بجانب حكيم زياش في أياكس".

ووقع النادي الهولندي في مواجهة صعبة في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، والذي أجريت القرعة الخاصة به ظهر أمس الإثنين، إذ سيُواجه ريال مدريد حامل لقب النسخ الثلاثة الأخيرة من البطولة.

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وقال دي ليخت صاحب الـ19 عامًا عن تلك الموقعة "ستكون مباراة صعبة جدًا ضد أفضل فريق في العالم، لكننا واثقون بأنفسنا. نستطيع هزيمة ريال مدريد وإظهار قدراتنا للعالم أجمع".

يُذكر أن دي ليخت محط اهتمام العديد من الأندية الأوروبية خاصة يوفنتوس ومانشستر يونايتد، لكن التقارير المهتمة بسوق الانتقالات تؤكد أن برشلونة هو الأقرب له خاصة أن رغبة اللاعب تتجه للعب في ملعب كامب نو بجانب ميسي.

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