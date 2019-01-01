دي ليخت مستاء من تأجيل مشاركته الأولى بقميص يوفنتوس

تعرف على تصريحات دي ليخت بعد غيابه عن مواجهة بارما في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي

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عبّر ماتياس دي ليخت، مدافع يوفنتوس، عن استيائه من غيابه عن مواجهة بارما في الجولة الافتتاحية من الدوري الإيطالي.

يوفنتوس انتصر بهدف نظيف على بارما في بداية مشوراه للحفاظ على لقب الدوري الإيطالي.

وقال دي ليخت في تصريحات للصحافة الهولندية: "بالطبع كنت أتمنى المشاركة في المباراة، وخلال التدريبات لم يظهر أي تلميح بأنني سوف أبدأ اللقاء".

وتابع: "قررت الانتظار حتى موعد إعلان التشكيل الأساسي ولكني غبت عنه أيضًا وبعدها لم أشارك. بالطبع أحترم قرار المدرب".

واختتم: "أنا شخص واقعي وأعلم أنني لا أزال في مرحلة التأقلم في إيطاليا والثنائي الذي لعب (كيلليني وبونوتشي) بين الأفضل في العالم ومن الطبيعي أن يلعبا اللقاء. سوف أحاول الحصول على مقعد أساسي خلال الموسم".

دي ليخت انضم إلى يوفنتوس قادمًا من أياكس مقابل 75 مليون يورو بعد منافسة شرسة مع باريس سان جيرمان وبرشلونة.