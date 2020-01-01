دي ليخت: أتفهم غضب الجماهير لكنني أتعلم من مشاكلي

ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس يؤكد على تفهمه لغضب الجماهير ومحاولاته المستمرة للتحسين من نفسه.

كشف النجم الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس عن تفهمه لغضب الجماهير منه في الفترات السابقة من الموسم بسبب الأخطاء التي كان يقع فيها.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها دي ليخت وأكد خلالها أن زملائه في الفريق كان لهم دورًا كبيرًا في تحسن مستواه خلال الفترة الماضية.

وقال دي ليخت: "كل ما تعرضت له من غضب جماهيري كان طبيعيًا، لو كنت مكان أي مشجع كنت سأغضب من اللاعب الذي يرتكب مثل تلك الأخطاء".

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وأضاف: لكن كلاعب مثل تلك المشاكل لا تهمني كثيرًا، ما أركز عليه عو العمل والتطور ومحاولة فهم قدرتي على ذلك، في الوقت الحالي أشعر بالسعادة بعد مرور ستة أشهر، وفي القادم الأمور ستكون أفضل".

وأكمل عن كيليني: "لقد تحدثت معه من فترة وفي بعض الأحيان يعيبني أنني مندفع لذلك قال لي أن ألعب بالمزيد من العقلانية، وكذلك أتعلم الكثير من بونوتشي، وبالنسبة لي من الشرف اللعب لجوارهما".

وأنهى تصريحاته عن كريستيانو رونالدو: "الجميع يعرف كريستيانو رونالدو، أتذكر أنه كان يتم انتقاده منذ عدة أسابيع لكن في الوقت الحالي هو أخرس الجميع".

جدير بالذكر أن دي ليخت كان قد واجه صعوبات عديدة في بدايته مع يوفنتوس وكان مؤخرًا قد عاد لتشكيلة الفريق الأساسية بعد إصابة ديميرال.