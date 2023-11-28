دي لا فوينتي يرد على تشافي: لا نجلب اللاعبين للمنتخب حتى يرتاحوا!

مدرب برشلونة كان قد لام المباريات الدولية على إصابة جافي.

رد لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا على نظيره تشافي هيرنانديز بعد هجوم الأخير على ازدحام جدول المباريات المحلية بالإضافة إلى تلك الخاصة بالمنتخبات.

تشافي كان قد لام الأجندة الدولية في إضافة المزيد من الجهد على لاعبيه، وعلى إصابة لاعبه بابلو جافي بقطع في الرباط الصليبي.

وقال دي لا فوينتي لصالح برنامج "كروسبار": "المكان الأفضل لأي لاعب للحصول على الراحة هو ناديه حيث يلعب 40 مباراة وليس المنتخب".

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وأضاف: "لو أرادوا تغيير جدول المباريات فيجب فعل ذلك في يوليو، نحن أيضًا لدينا المنافسات الخاصة بنا، ولا نأتي باللاعبين هنا من أجل الراحة أو التعافي، فقط من أجل التنافس".

جدير بالذكر أن تقارير عديدة كانت قد أوضحت أن جافي قد لا يعود من إصابته الأخيرة إلا مع بداية الموسم المقبل في شهر سبتمبر 2024.