دي لا فوينتي: لا أمل من مشاهدة فرنسا ومبابي عبقري!

مدرب إسبانيا يشيد بفرنسا قبل الموقعة المرتقبة...

أشاد لويس دي لافوينتي، المدير الفني للمنتخب الإسباني، بنظيره الفرنسي قبل المباراة المرتقبة في نصف نهائي يورو 2024، وشدد على ثقته في قدرة لاعبي اللاروخا، على إيقاف خطورة كيليان مبابي، نجم الديوك.

ومن المنتظر أن يلعب المنتخب الإسباني، أمام فرنسا مساء غد الثلاثاء ضمن مباريات نصف نهائي يورو 2024، على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

وقال دي لافوينتي في المؤتمر الصحفي للمباراة: "إنها فرصة رائعة أن نشارك في نصف النهائي، لقد فعلنا الكثير لنصل إلى هنا، مباراتنا مع فرنسا، ستكون مثل مباراتنا مع ألمانيا نهائي مبكر، مثل تلك المباريات تكون مليئة بالتفاصيل، وتسعى لارتكاب القليل من الأخطاء".

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وتابع: "المنتخب الفرنسي، رائع لديهم إمكانيات مميزة ولاعبين على مستوى عالٍ جدًا، وفريق جيد، أنا أستمتع دائمًا بكرة القدم التي تقدمها فرنسا، ولا أمل من مشاهدتها".

وعند سؤاله عن كيليان مبابي، نجم فرنسا قال المدرب: "هذا النوع من اللاعبين، لا يمكن توقعهم خاصة عندما يكون في اتم جاهزيته، مبابي عبقري للغاية، سنحاول التقليل من خطورته، لدي ثقة عمياء في فريقي".