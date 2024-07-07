دي لا فوينتي: "البرق والرعد" سلاحنا أمام فرنسا.. وأخبرت يامال بخطة إيقاف مبابي!

ماذا قال المدرب الإسباني؟

أكد لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، جاهزية فريقه لمواجهة فرنسا، يوم الثلاثاء المقبل، في نصف نهائي كأس أمم أوروبا (يورو 2024).

وقال دي لا فوينتي، في مقابلة مع صحيفة "آس" الإسبانية: "أنا حيث أريد أن أكون، وكامل تركيزنا على مواجهة فرنسا، هناك الكثير من الأشياء بحاجة إلى التحسن".

وسئل: "إذا كان لامين يامال بمثابة البرق ونيكو ويليامز بمثابة الرعد، فهل نقول إن هناك عاصفة؟"، فعلق: "بالطبع يقوم الثنائي بالعديد من التحولات بفضل سرعتهما، لكننا نخاطر بانتشار الفريق، يمكن أن تكون الهجمات المضادة قاتلة، ويمكننا تحسين ذلك".

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وأوضح: "لا يمكنك دائمًا اللعب بسرعة 100 كم في الساعة، إنه ليس شعارًا لي، لكن السرعة والقوة دون تحكم لا فائدة منهما، عليك أن تتقن السرعة والتحكم في اللعبة، هم لاعبون رائعون، لكن في بعض الأحيان عليك أن تبطئ سرعتك".

وعن وضع خطة لإيقاف مبابي؟، قال: "مع لاعبين بهذه الخصائص، مثل ديمبيلي أيضًا، فإن المساندة مهمة، إنها الطريقة الوحيدة لإيقافهم، إلى جانب الحفاظ على التوازن".

وختم: "أخبرت لامين أنه إذا كان أمامه 3 لاعبون يراقبونه، فهناك منطقة أخرى في الملعب، حيث سيكون لدينا التفوق، وسيتعين علينا أخذ الكرة إليها، يجب أن يتم ذلك مع الدوران السريع، لهذا السبب سيتعين علينا تقديم المساعدة (لمراقبي مبابي وديمبلي)، لكن أيضًا أن نكون على دراية بمناطق أخرى من الميدان".