دي فرانشيسكو: روما يحتاج لصفعة على الوجه ليلعب جيدًا، ودي روسي مذهل

ماذا قال المدرب بعد تعادل روما مع ميلان؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال أوزيبيو دي فرانشيسكو المدير الفني لروما أن فريقه يحتاج صفعة على الوجه ليُظهر رد الفعل المناسب ويلعب جيدًا، وذلك خلال تصريحاته عقب التعادل مع ميلان بهدف لكل فريق.

كان كريشتوف بيونتيك قد تقدم للميلان في الشوط الأول لكن نيكولو زانيولو عادل النتيجة في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، وقد تألق جاونلويجي دوناروما في التصدي لأكثر من فرصة خطيرة فيما أهدر دييجو لاكسالت فرصة إحراز هدف الفوز للروسونيري في اللحظات الأخيرة من اللقاء.

وقال المدرب بعد المباراة لقناة سكاي سبورت "من المؤسف أننا بحاجة لصفعة على الوجه لنجد طريقنا ونلعب جيدًا. علينا أن نؤدي جيدًا لنزحف بدلًا من محاولة القفز للخروج من الحفرة التي حفرناها بأنفسنا".

رجل رائع - رجل مخيب | روما × ميلان

"كنا بالتأكيد نستحق الفوز طبقًا لأدائنا خلال المباراة، وهذا كان بعد أيام قليلة من الخسارة في فلورنسا. المدرب يجب أن يستغل أفضل قدرات لاعبيه المتاحين، لكن الفريق يجعلني غاضب قليلًا، لأننا نعرف جيدًا النظام لكن نطبقه بشكل خاطئ أحيانًا".

ولعب دي روسي أساسيًا للمرة الأولى في وسط روما منذ 3 أشهر، وقد تلقى إشادة هائلة من المدرب الذي قال "دي روسي كان رائعًا الليلة، لأنه يعرف كرة القدم ويجعل الجميع حوله يلعب بطريقة أفضل. هناك بعض اللاعبين المهمين والحاسمين ودي روسي أحدهم، فهو قادر على التحكم بالنسق ويُنوع التمريرات ويتحرك جيدًا. إن لعبنا بطريقة 4-3-3، لا نستطيع اللعب دونه".

وأشاد المدرب بالمهاجم باتريك شيك خاصة على صعيد روحه القتالية والجرينتا التي أظهرها خلال اللقاء، موضحًا أن هذا ما ينقصه وليس المهارة الفردية، مضيفًا عن زانيولو "هو أحد لاعب الوسط القلائل لدي الذي يمتلك المهارة والقوة".

"هو بحاجة ليتحسن قليلًا فيما يخص اللعب من الخط، إذ أن تمريراته العرضية متشابهة دومًا. هو بحاجة أيضًا ليغير من خياراته وينوع منها، وأن يكون أقل قابلية للتوقع حين يصل لمنطقة لعب الكرة العرضية".

أتم "الشيء الذي يتشاركه زانيولو مع فرانشيسكو توتي هو أنه دومًا يُريد الكرة. لا يتوقف أو ينزعج إن ارتكب خطأ ما، يعود فورًا لاستعادة الكرة ويُحاول مجددًا. أتمنى أن يُواصل اللعب بتلك السعادة والحيوية".