دي زيربي يُثير الغموض حول جوهرة برشلونة: موهبة كبيرة ولكن علينا الحديث معه!

مفاوضات منتظرة حول مستقبل اللاعب

كشف روبرتو دي زيربي مدرب برايتون، عن موقفه من استمرار أنسو فاتي لاعب برشلونة المُعار لصفوف النادي الإنجليزي.

فاتي انضم لبرايتون خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة لمدة موسم، وذلك من أجل الحصول على فرصة اللعب بانتظام بعد معاناته من عدة إصابات.

دي زيربي قال عن إمكانية استمراره بعد الخسارة 4/0 من مانشستر سيتي، أمس، الخميس، بالدوري الإنجليزي:"هل سيستمر الموسم المقبل؟ أنسو فاتي موهبة كبيرة جدًا، لكني لا أعرف ما سيحدث".

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وأضاف:"يجب أن أتحدث مع توني، المدير الرياضي، والكشافة وفريق التوظيف عن هذا الأمر، وكذلك ستكون هناك محادثة مع فاتي نفسه".

جدير بالذكر أن فاتي الذي ظهر كبديل غير مستخدم أمام سيتي، شارك في 28 مباراة مع برايتون هذا الموسم، أغلبها كبديل، ونجح في تسجيل 4 أهداف ولعب تمريرة حاسمة واحدة.