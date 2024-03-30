"لدي طريقة مختلفة لتحديد مستقبلي".. دي زيربي يبعث رسالة "مهمة" لليفربول وبرشلونة!

ماذا قال مدرب برايتون؟

بعث الإيطالي روبرتو دي زيربي مدرب برايتون، برسالة غير مباشرة إلى ليفربول وبرشلونة.

ويعد دي زيربي أحد المرشحين لقيادة ليفربول وبرشلونة في الموسم المقبل، علمًا بأن مدربي الفريقين يورجن كلوب وتشافي هيرنانديز أعلنا الرحيل بنهاية الموسم الحالي.

وقال دي زيربي، الذي ينتهي عقده مع برايتون في صيف 2026، في تصريحات صحفية: "ليس هناك أي شيء حول توقيع عقد جديد مع برايتون، سأتحدث مع توني بلوم (رئيس النادي)، لمعرفة خطط المستقبل، خاصة الموسم المقبل، من أجل تحديد موقفي".

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وأضاف: "أريد أن أعرف ما هو المشروع وأن أحافظ على طموحي، أعيش من أجل كرة القدم 24 ساعة يوميًا، أريد أن أعرف ما هي الخطة، لأنه إذا لم أشعر بالراحة والدافع، فلا يمكنني البقاء لفترة أطول".

وزاد: "لدي طريقة مختلفة لتحديد مستقبلي، لدي عقد لكن المشكلة ليست في العقد، المشكلة هي العثور على نفس الخطة ونفس الهدف ونفس الرؤية للمستقبل".

وختم: "بالنسبة لي، لم أقرر بعد ما هو مستقبلي، على أي حال سأتحدث مع (المالك) توني بلوم، لفهم خطته، ثم سنتخذ القرار معا، دون مشاكل".