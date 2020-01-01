دي روسي: لا يمكن لإيطاليا مواجهة شغف الأرجنتين

بعد تجربة مع روما وأخرى في بوكا جونيورز.. ما الفارق بين إيطاليا والأرجنتين من وجهة نظر دانييلي دي روسي؟

قال أسطورة كرة القدم الإيطالية دانييلي دي روسي إنه شعر بحماش وشغف كبير بالكرة في الأرجنتين مقارنة بالوضع الموجود في إيطاليا.

وكان دي روسي قد أنهى مسيرة استمرت لـ 18 عامًا مع روما من أجل الانضمام إلى بوكا جونيورز الأرجنتيني وخوض تحدٍ جديد في أمريكا الجنوبية.

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وبعد أقل من عامين هناك، قال دي روسي إن الشغف الموجود حول كرة القدم في أمريكا اللاتينية والأرجنتين خصوصًا يفوق الموجود في أوروبا وإيطاليا.

وأضاف: "إنه مكان فريد من نوعه، يشبه إلى حد كبير إيطاليا أكثر مما توقعت، لأن نصفهم من أصل إيطالي. إنهم يعيشون بشغف تجاه أي شيء، من الطعام إلى الموسيقى إلى شغف كرة القدم"

وتابع: "إنها بطولة من الصعب مناقشتها والحديث عنها من الناحية الفنية والتكتيكية، ولكن في 6 أشهر لم أر لاعبًا ينسحب أو يخشى الإصابة أو لا يعطي 200% مما لديه"

وأردف: "الأمر لا يتعلق بكوني لاعبًا هناك، ولكن الأجواء التي رأيتها في لابومبونيرا لا تصدق فعلًا، إنه ملعب مثير ومرعب ومليء بالشغف"

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يذكر أن دي روسي عاش طيلة حياته في ظل ملك روما فرانشيسكو توتي، ولذلك غفل الكثيرون عن كونه أحد أبرز اللاعبين في التاريخ الحديث لإيطاليا.