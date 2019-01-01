كيف يلعب دي خيا الدور الأبرز في مستقبل نافاس؟

حارس مرمى ريال مدريد مطالب بالبحث عن فريق جديد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

بات مستقبل كيلور نافاس بعيدًا عن ريال مدريد، بعد إعلان المدرب زين الدين زيدان نيته الاعتماد على تيبو كورتوا في التشكيل الأساسي للفريق الموسم القادم.

وقضى حارس مرمى كوستاريكا 5 مواسم في ريال مدريد لعب 3 منها كأساسي تحت قيادة زيدان وساهم بقوة في تتويج الفريق بثلاثة نسخ متتالية من دوري أبطال أوروبا، ولذا ظن اللاعب خيرًا بعودة المدرب الفرنسي لكنه صُدم بقراره الأخير.

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ويلعب دافيدي دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد دورًا مهمًا في مستقبل نافاس، إذ يسعى باريس سان جيرمان لضم حارس المرمى الإسباني الصيف القادم خاصة بعد المشاكل التي ظهرت في حراسة مرماه هذا الموسم ونيته التخلي عن جانلويجي بوفون عقب المباراة الكارثية له أمام مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا.

ولأن التعاقد مع دي خيا لن يكون سهلًا أبدًا، يضع الفريق الفرنسي الخطة البديلة وهي التعاقد مع نافاس لمستواه الممتاز في العاصمة الإسبانية وخاصة لخبرته الواسعة في دوري الأبطال.

من جانب آخر، أفادت المصادر الصحفية أن انتقال دي خيا لباريس سان جيرمان أو أي نادٍ آخر سيُوجه أنظار اليونايتد إلى نافاس وهو ما يؤكد أن حارس المرمى المتبقي عام واحد في عقده مع الريال مازال يحظى بإعجاب كبار أوروبا.