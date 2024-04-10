دي خيا ممثل إباحي؟ النجم الإسباني يرد على التقارير!

قد يتقاضى مليوني يورو شهرياً!

رد النجم الإسباني دافيد دي خيا على التقارير التي ربطته بدخول مجال الأفلام الإباحية عبر منصة "أونلي فانز" في ظل ابتعاده عن الملاعب.

ومنذ انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد في يونيو الماضي، ولم ينضم حارس المرمى لفريق جديد رغم ارتباطه بعديد العروض من أندية أوروبية وسعودية وأمريكية.

ونشرت "SeatPick" دراسة حول الأموال التي قد يجنيها دي خيا حال قرر فتح صفحة خاصة به على موقع "أونلي فانز"، وتم اختيار لاعب يونايتد كمثال على فئة اللاعبين المشاهير على إنستجرام ولا ينتمون لناد حالياً.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال التقرير إن الإسباني قد يجمع مبلغاً يقدر في حدود مليوني يورو شهرياً، ما يزيد عن راتبه وقت أن كان لاعباً في مانشستر بقرابة 700 ألف يورو.

وعلق دي خيا على الخبر عبر حسابه على إنستجرام ضاحكاً وكتب: "أنا أقوم بإضاعة وقتي"، وأرفقها بتعابير ضاحكة على الدراسة.