دي خيا في مهب الريح وبرونو لا يتوقف عن الإبداع

برونو يواصل التألق مع مانشستر يونايتد

واصل برونو فيرنانديش لاعب مانشستر يونايتد التألق وخطف الأنظار إليه مع الشياطين الحمر في الفترة الأخيرة، على عكس زميله دافيد دي خيا.

وسجل البرتغالي، هدف التعادل لفريقه أمام إيفرتون في المباراة التي تجمع بينهما حالياً ضمن مباريات الجولة الـ 28 من البريميرليج.

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إيفرتون افتتح أهداف اللقاء بعد مرور دقيقتين، عن طريق كالفيرت لوين بعد خطأ فادح من دافيد دي خيا حارس الشياطين.

أخطاء دي خيا هذا الموسم، تسببت في استقبال فريقه سبعة أهداف منذ بداية الموسم الماضي، كأكثر حارس في البريميرليج وثلاثة أهداف الموسم الحالي.

على الجانب الآخر، قدم برونو فيرنانديش شوطاً أول رائعاً، تمكن خلاله من تسجيل هدف التعادل وإصلاح خطأ الحارس الإسباني.

فيرنانديش لاعب من لاعبين فقط تمكنا من صناعة وتسجيل أكثر من هدفين معاً في البريميرليج، برفقة روبيرتو سنودجراس لاعب وست هام.

كما ساهم البرتغالي في 19 هدفاً هذا الموسم، بواقع 10 أهداف وصناعة 9 مع سبورتينج لشبونة ومانشستر يونايتد.

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وتمكن برونو من التسجيل أو صناعة الأهداف، في آخر ثلاث مباريات للشياطين الحمر في كافة المسابقات، واتفورد في الدوري الإنجليزي، ثم كلوب بروج في الدوري الأوروبي، ومؤخراً إيفرتون.

جدير بالذكر أن النتيجة مازالت تشير إلى التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، بعد نهاية الشوط الأول.