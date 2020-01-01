دي خيا فخور بمواصلة حلم مانشستر يونايتد

مع اقترابه من إتمام 10 سنوات في مانشستر يونايتد.. ديفيد دي خيا يشعر بالفخر

يشعر الحارس الدولي الإسباني ديفيد دي خيا بالمزيد من الفخر والحماس مع اقترابه من إتمام 10 سنوات في مانشستر يونايتد.

وكان دي خيا قد انضم إلى الشياطين الحمر في صيف العام 2011 قادمًا من أتلتيكو مدريد بعد المستويات المميزة التي قدمها مع الروخي بلانكوس.

وحول ذلك، وفي الوقت الذي يمتد عقده فيه مع الشياطين الحمر حتى صيف العام 2023، تحدث دي خيا بكلمات تحمل الكثير من المشاعر الإيجابية.

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وقال دي خيا: "أنا أتقدم في السن. أريد فقط أن أكون جزءًا من هذا النادي، وأن يحدث ذلك على مدار 10 سنوات كاملة فهذا شيء مدهش"

وأضاف: "تخيلوا أنني هنا منذ هذه الفترة الطويلة، هذا بمثابة حلم. إنه لأمر رائع أن ألعب مباريات مع هذا النادي، لذا آمل أن أكون هنا لفترة أطول ولسنوات عديدة"

وتابع: "قبل أن تتوقف كرة القدم بسبب فيروس كورونا كان مانشستر يونايتد يسير بشكل جيد وخاص العديد من المباريات دون التعرض للهزيمة"

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يذكر أن دي خيا كان قريبًا من الانتقال إلى ريال مدريد في صيف العام 2015 ولكن الصفقة تعطلت بسبب إرسال الفاكس بعد انتهاء سوق الانتقالات الصيفية بدقيقة واحدة.