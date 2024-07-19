دي بول عن واقعة إنزو: ميسي حذرنا من الهتافات ولكن في الفندق يغني على الطاولة!

أزمة عنصرية كبرى خرجت عن السيطرة

كشف نجم الأرجنتين رودريجو دي بول عن موقف قائد المنتخب ليونيل ميسي من أزمة الهتافات العنصرية الأخيرة الخاصة بإنزو فيرنانديز ومنتخب فرنسا.

وأصبح لاعب تشيلسي في مرمى النيران عقب الفيديو الذي بثه له ولمجموعة من لاعبي الأرجنتين عقب نهائي كوبا أمريكا وهم يغنون أغنية عنصرية بحق لاعبي فرنسا، مما أغضب لاعبي الأخيرة ودفع حتى رئيس الأرجنتين ومسؤولون سياسيون يدلون بدلوهم في الأزمة بالساعات الماضية.

دي بول تحدث مع "أولجا" وكشف عن موقف ميسي من تلك التصرفات: "عندما فزنا على البرازيل العام الماضي رفض ميسي أن نقوم بتلك الأهازيج في الملعب لأنه كان يعرف ماذا سيحدث".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأردف: "ولكن في الفندق وبالغرف المغلقة يختلف الوضع، يصعد على الطاولة ويغني! ضد كولومبيا قالوا إن ميسي ودي ماريا منتهيان، ولكن ليو طلب مننا تجاهل الأمر، والآن نحن من نحتفل".

وأكمل متوسط أتلتيكو مدريد: "الأمر مجرد خداع ملعب فيما يخص إنزو، أتفهم معاناة البعض مع العنصرية، ولكن الجميع يغني تلك الأغنية، حتى الجمهور، نحن لا نحلل الأغاني في الملعب".