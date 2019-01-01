دي بور: دي ليخت أفضل من دي يونج في حال دفع 85 مليون يورو

مدرب أياكس وإنتر السابق فرانك دي بور يرى أن دي ليخت أفضل من دي يونج لبرشلونة وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال المدرب الهولندي السابق لأياكس أمستردام وإنتر فرانك دي بور إن ماتياس دي ليخت أفضل من فرينكي دي يونج للفرق الذي تتفاوض معه.

وكان كل من باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وبرشلونة قد أبدوا اهتمامهم بالتعاقد مع دي ليخت في الميركاتو الصيفي المقبل.

وحول ذلك، قال فرانك دي بور إن فرينكي دي يونج قد انتقل إلى برشلونة مقابل 85 مليون يورو، وهي نفس القيمة المفترضة لدي ليخت.

هنا كنّا نقضي أيامنا، نلعب لساعاتٍ دون أن نشعر، ننسى همومنا.. هنا كانت الحياة! ⚽️❤️ pic.twitter.com/2KivYkNJqr

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣٠ أبريل ٢٠١٩

وأضاف: "بالنظر إلى مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وبرشلونة تجد أنهم يحتاجون دي ليخت أكثر من دي يونج"

وتابع: شخصيًا في حال سأقوم بدفع 85 مليون يورو وأمامي دي يونج ودي ليخت سأختار دي ليخت"

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يذكر أن ماتياس دي ليخت لم يحدد مستقبله حتى الآن ولم يجزم بشأن بقائه أو رحيله عن صفوف أياكس أمستردام في الصيف المقبل.