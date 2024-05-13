فابريتسيو رومانو يكشف مفاجآت الميركاتو ويوضح أزمة الدوري السعودي..

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كشف خبير الانتقالات العالمية، فابريتسيو رومانو، عن مفاجآت منتظرة في الميركاتو السعودي، خلال الصيف المقبل، قائلًا إن سيناريو الموسم الماضي سيتكرر مجددًا، وهناك أسماء عالمية قريبة من دوري روشن للمحترفين.

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وخطف الدوري السعودي أنظار العالم، خلال العام الماضي، منذ تعاقد النصر مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الفترة الشتوية، فيما انتقل عدد من نجوم الكرة العالمية خلال الميركاتو الصيفي، على رأسهم كريم بنزيما وروبرتو فيرمينو ورياض محرز وكانتي وياسين بونو وسيرجي سافيتش.. وغيرهم.

وأوضح رومانو، عبر بودكاست ARLS، أن هناك أسماءً عالمية مرتبطة بالدوري السعودي، مثل ثنائي ليفربول ومانشستر سيتي، محمد صلاح وكيفين دي بروينه، وأيضًا حارس مرمى برشلونة، أندريه تير شتيجن، الذي يحبه الاتحاد كثيرًا، حسب وصفه.

وأضاف "دي بروينه مستهدف من الدوري الأمريكي أيضًا، وهناك دائمًا صراع بين الدوري السعودي والأمريكي (يقصد المنافسة بين الهلال وإنتر ميامي على ليونيل ميسي في الصيف الماضي)، ولكن لا زال هناك احتمالية بانتقال دي بروين إلى الدوري السعودي".

واستطرد رومانو "سيناريو الصيفية الماضية سيتكرر، الاتحاد مشغول بالميركاتو الصيفي المقبل، إنهم ليسوا سعداء بما حدث في الشهور الأخيرة، ولديهم نقص في التعاقدات، وسيعوضونها في الصيفية المقبلة، والهلال بالطبع سيكون لديهم صفقات جديدة مثل العادة، والنصر سيواصل إكمال صفوف الفريق حول كريستيانو رونالدو، وسمعتُ أيضًا أن الأهلي سيتعاقد مع لاعبين مهمين في الصيف، والأمر لن يتوقف عند أندية الصندوق، هناك الشباب أيضًا، وأظن أن كافة الأندية ستجري صفقات كبيرة".

ونوه فابريتسيو بأن الدوري السعودي سيتطور خلال السنوات المقبلة، وسيتم التعاقد مع لاعبين في قمة مستواهم، ولكن الأمر لن يكون سهلًا، حتى تقنع لاعبًا بمغادرة أوروبا وعدم اللعب في دوري الأبطال، ولكن الأندية ستحاول بكل قوتها.

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في المقابل، كشف رومانو عن الأزمة التي يعاني منها الدوري السعودي حتى هذه اللحظة، قائلًا إنه الدوري لا يزال بحاجة إلى مزيد من التسويق حول جدول المباريات، قائلًا إن الجماهير في الخارج، لا يعرفون مواعيد المباريات الهامة، مثل مواجهات الهلال والنصر والاتحاد والأهلي.

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