دي بروينه يهاجم جائزة رجل المباراة في كأس العالم

شن كيفين دي بروينه نجم منتخب بلجيكا هجومًا عنيفًا على جائزة رجل المباراة في منافسات بطولة كأس العالم 2022.

دي بروينه حصل على جائزة رجل المباراة في مباراة بلجيكا وكندا، التي أقيمت مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولى في دور المجموعات من مونديال قطر، والتي انتهت بفوز "الشياطين الحمر" بهدف دون رد.

ويرى دي بروينه أنه لم يكن يستحق الحصول على جائزة رجل المباراة في مباراة بلجيكا وكندا، وشن هجومًا على طريقة الفوز بالجائزة.

وقال دي بروينه في تصريحات نقلتها شبكة "ESPN" الأمريكية: "لا أعلم لماذا حصلت على تلك الجائزة، ربما السبب في ذلك هو اسمي فقط".

Kevin De Bruyne didn't think he deserved the Player Of The Match award against Canada 👀 pic.twitter.com/XDD32Xq6To