دي بروينه يكشف حواره مع محرز قبل الهدف: من أنا لأقول شيئًا؟

حديث مهم..

كشف كيفن دي بروينه، لاعب مانشستر سيتي، عن حديث بيب جوارديولا له ولزملائه بين شوطي مباراة باريس سان جيرمان، والذي قلب المباراة رأسًا على عقب.

وتقدم باريس سان جيرمان بهدف نظيف في الشوط الأول، ثم تمكن دي بروينه ورياض محرز من التعديل والتقدم بهدفين في الشوط الثاني، من المباراة التي أقيمت بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

الدولي البلجيكي أوضح أن "الصبر" والهدوء كانا سبيل العودة في الشوط الثاني، فيما رفض الجزم بأن فريقه قد بلغ النهائي باعتبار أن مباراة الإياب لن تكون نزهة.

دي بروينه أجاب عند سؤاله حول ما قاله جوارديولا بين الشوطين "طالبنا فقط باللعب أكثر قليلًا بالكرة، في الشوط الأول كنا في حالة استعجال بعض الشيء، حاولنا المضي قدمًا بسرعة كبيرة ولم يكن ذلك صحيحًا".

كما أضاف "في الشوط الثاني حاولنا إيجاد مساحة بصبر أكبر، إنه فريق من الصعب اللعب ضده، التقدم الذي أحرزناه كفريق كان جيدًا".

وواصل متحدثًا عن هدفه "تم وضع الكرة بصورة مثالية، من الصعب للغاية على حارس المرمى التعامل معها لأنه يتوقع أن يلمسها أحد".

وتابع "في كرة الهدف الثاني سألني محرز أن يأخذ الكرة؟ أجبته افعلها إذا كنت تؤمن بنفسك! وقد سجل الكرة، من أنا لأقول شيئًا؟".

وأتم "لا تزال هناك مباراة يجب أن نلعبها وعلينا التركيز على ذلك".

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي سوف يلعب مع كريستال بالاس الأسبوع المقبل قبل مواجهة الإياب أمام باريس وبعدها مواجهة صعبة ستكون أمام تشيلسي.