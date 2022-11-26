دي بروينه: لا نحصل على الكثير، وندفع ثروات من أجل الخصوصية!

هل يشكو نجم مانشستر سيتي كيفين دي بروينه من ضيق الحال؟!

أكد كيفين دي بروينه أن الأموال التي يحصل عليها نجوم كرة القدم ليست بالضرورة أكثر من الذي يبنغي عليهم الحصول عليه، مبررًا ذلك بالأجور التي يقدمها هؤلاء النجوم لكل من حولهم من عمال وموظفين.

وقال دي بروينه في حواره مع صحيفة "ذا جارديان" : "أقارن راتبي بأجر أحد المغنيين في الحفلات، نعم الرقم يعد الكثير من المال لكن هل هو كثير للغاية؟! إجابتي لن تعجب الكثير، لكن لا هو ليس كذلك".

وأضاف: "علينا أن نعيش حياتنا في إنعزال، ولو خرجنا يجب أن يكون معنا بعض الأشخاص لحماية خصوصيتنا، وطوال الوقت يكلفون أكثر".

وأردف: "في كل مرة أخرج بالسيارة في وقت متأخر من اليوم أجد من يحدق بي ويتبعني ومن يلقي بنفسه أمام سيارتي، لكن لأنني أجنبي أعيش هنا فلا بأس، لو كنت إنجليزيًا لكان الوضع أسوأ".

جدير بالذكر أن دي بروينه يستعد لخوض مباراة حاسمة أمام المنتخب في كأس العالم يتوقف عليها صعود بلجيكا إلى دور الـ 16.