دي بروينه: كأس العالم 2022 قد يكون الأخير بالنسبة لي

كيفين دي بروينه يتحدث عن قلقه من عامل السن.

اعترف كيفين دي بروينه نجم مانشستر سيتي ومنتخب بلجيكا بأنه يمكن أن تكون نهائيات كأس العالم قطر 2022 هي الأخيرة بالنسبة له.

اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا كشف أن لاعبي السيتي لا يتحدثون عن بطولة كأس العالم بسبب جدول النادي المزدحم.

وقال دي بروينه في تصريحات عقب قيادة فريقه للفوزعلى ليستر سيتي: "من الواضح أنني أبلغ من العمر 31 عامًا ولا أعرف ما الذي سيحدث في غضون أربع سنوات".

وأضاف: "هذه هي المشاركة الثالثة في كأس العالم وأفهم ما هو قادم ولا يمكنني التحدث نيابة عن شخص آخر سيكون هناك للمرة الأولى، نحن لا نتحدث عن ذلك فالجدول الزمني محموم للغاية".

قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم سينصب اهتمام دي بروينه بقوة على مواجهات السيتي، حيث يلعب فريق جوارديولا أربع مباريات في ثلاث مسابقات خلال 13 يومًا فقط قبل انطلاق مونديال قطر 2022.