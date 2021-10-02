دي بروينه سبب تعطيل عقد صلاح الجديد .. والنجم المصري يحسم قراره!

محمد صلاح يتخذ قراره فيما يتعلق بمستقبله مع ليفربول، والسبب في تأخير عقده الجديد يعود إلى كيفين دي بروينه.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن أسباب تعطيل الاتفاق بين محمد صلاح نجم ليفربول وإدارة النادي الإنجليزي في مفاوضات تجديد العقد.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "ذا أتلتيك"، والذي أكد أن محمد صلاح قد اتخذ قراره منذ فترة بعيدة للغاية فيما يخص مستقبله مع ليفربول.

وأوضح الموقع أن صلاح يريد الاستمرار رفقة الريدز، وصناعة التاريخ مع الفريق وجعل اسمه بجوار أساطير النادي.

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ويطلب محمد صلاح من إدارة ليفربول أن يتساوى بكيفين دي بروينه نجم مانشستر سيتي في التعامل وفي الراتب، حيث يحصل البلجيكي على 400 ألف جنيه استرليني في الأسبوع.

ويقدم محمد صلاح مستويات طيبة للغاية رفقة ليفربول في الموسم الجاري، ووصل لهدفه رقم 100 مع الفريق في الدوري الإنجليزي.

ويقترب صلاح من معادلة رقم ديدييه دروجبا كأكثر لاعب إفريقي في تاريخ الدوري الإنجليزي تسجيلًا للأهداف، حيث يملك المصري 102 هدفًا ويملك دروجبا 104.

وكتب جيمي كاراجر أسطورة ليفربول في مقال لصالح "تيليجراف": "كيف يمكن ألا يتدخل كلوب في مفاوضات التجديد، لقد فعلها من قبل مع هندرسون".

وأضاف: "محمد صلاح أصبح أحد أساطير ليفربول بالفعل، والجماهير ستدرك كم هي محظوظة بوجوده معهم بعد 25 عامًا من الآن".

جدير بالذكر أن محمد صلاح يتصدر في الوقت الحالي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد خمسة أهداف، كذلك يملك ثلاثة أهداف في دوري أبطال أوروبا في المركز الرابع.