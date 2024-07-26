دي بروينه يرضخ لرغبة زوجته ويتخلى عن عرض سعودي براتب فلكي!

الابن الأكبر يمثل عائقًا نحو إتمام الصفقة!

حسم البلجيكي كيفين دي بروينه، لاعب وسط مانشستر سيتي، موقفه من الانتقال إلى الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت شبكة "ديلي ستار" البريطانية، أن لاعب الوسط البلجيكي رفض العرض السعودي الذي تحصل عليه في الأيام الماضية، رغم الإغراءات المالية الكبرى.

وأشارت الشبكة، إلى أن العرض السعودي كان سيجعل دي بروينه واحدًا من أعلى الرواتب حول العالم، بحصوله على مليون جنيه إسترليني أسبوعيًا.

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وذكرت أن دي بروينه أجرى محادثات مع نادي الاتحاد السعودي، ووافق من حيث المبدأ على عقد مدته 3 سنوات بقيمة 156 مليون جنيه إسترليني (185 مليون يورر)، خصوصًا أن المدرب الفرنسي لوران بلان تمسك بالتعاقد معه لتكوين شراكة قوية مع نجولو كانتي وكريم بنزيما.

وأوضحت "ديلي ستار"، أن دي بروينه، لن يغادر إنجلترا في الوقت الحالي وذلك حتى تتمكن عائلته من البقاء في مانشستر، مضيفة أنه "ناقش قرار الانتقال إلى السعودية مع زوجته ميشيل دي بروينه، لكنها تتردد في اقتلاع أطفالهما من المدينة".

وتابعت: "دي بروينه وزوجته لديهما تخوفات من تغيير تعليم الابن الأكبر ميسون ميليان، البالغ من العمر 8 أعوام".

ويتبقى لدى دي بروين، موسم واحد في عقده مع مانشستر سيتي، حيث يمكنه المغادرة بنهاية الموسم المقبل بالمجان، لكن رؤساء النادي حريصون على الاتفاق على تمديد عقده وسيفتحون محادثات معه بعد جولة النادي التحضيرية للموسم في الولايات المتحدة.