دي بروينه: تعافيت بشكل تام من مشاكل الموسم الماضي

متوسط ميدان مانشستر سيتي يشدد على جاهزيته للموسم الجديد

فيسبوك تويتر بلال محمد

شدد كيفين دي بروينه، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، أنه تعافى بشكل تام من المشاكل البدنية التي أبعدته الموسم الماضي، عن الكثير من الفترات.

وشارك صانع الألعاب البلجيكي، في مباريات فريقه التحضيرية استعداداً للموسم الجديد، والتي اختتمها الفريق في الصين واليابان.

وقال دي بروينه في تصريحات صحفية: "أنا بخير للغاية، ما حدث معي العام الماضي يحدث لكل اللاعبين، انا لاعب محترف منذ 11 عاماً، لدي موسماً واحداً فقط تعرضت خلاله للإصابات".

وواصل: "ومع نهاية العام وبالرغم من الإصابات كنت قد لعبت 32 مباراة، هناك لاعبون يلعبون هذا العدد من المباريات كل موسم، أنا أشعر أنني بحالة جيدة، سعيد لأنني شاركت في الفترة التحضيرية".

وغاب اللاعب صاحب الـ 28 عاماً، عن فريقه في الكثير من الموسم الماضي، بسبب الإصابات.

وتابع: "نريد ان نكون مستعدين بشكل جيد لمواجهة ليفربول، سيكون شهر أغسطس هادئ نوعاً ما، ولكن بداية من سبتمبر سيزداد الأمر صعوبة بالمشاركات الأوروبية".

ويستعد مانشستر سيتي، لمواجهة ليفربول في بطولة الدرع الخيرية، يوم الأحد 4 أغسطس، بينما تكون أولى مباريات الدوري الإنجليزي يوم السبت 10 من الشهر ذاته.