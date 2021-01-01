دي بروينه: أجويرو وجيسوس يقومان بنفس الوظيفة ودفاعنا قوي

ماذا قال كيفين دي بروينه عقب الانتصار على مونشنجلادباخ؟

قال النجم الدولي البلجيكي ومتوسط ميدا نادي مانشستر سيتي كيفين دي بروينه إن الفريق يلعب بشكل جيد في الآونة الأخيرة بغض النظر عن أسماء اللاعبين الذين يشاركون بشكل أساسي.

وكرر مانشستر سيتي نتيجة الفوز بهدفين مقابل لا شيء أمام بوروسيا مونشنجلادباخ إيابًا بعدما قام بها ذهابًا، وذلك فيما يتعلق بالدور ثمن النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا ليصعد إلى ربع النهائي.

مباراة الذهاب انتهت بهدفين للا شيء لصالح مانشستر سيتي، الأمر الذي جعل رجال المدرب بيب جوارديولا يدخلون مباراة الإياب بأريحية كبيرة ودون مخاوف كبرى.

وعقب المباراة التي سجل فيها دي بروينه الهدف الأول بطريقة رائعة قال متوسط ميدان مانشستر سيتي في تصريحات لقناة بي تي سبورت: "لقد كان أداءً جيدًا، تراجنا بعض الشيء في الشوط الثاني فقط".

وأضاف: "أعتقد أن البداية تساعد كثيرًا ولكننا كنا صبورين في البداية وعندما سجلنا الهدفين، قمنا بالتغطية لأننا نعلم أنهم بحاجة إلى المزيد من المساحات، ولكننا سيطرنا على المباراة إجمالًا".

وتابع: "أعتقد أن الشوط الثاني كان أقل قليلاً ولكن كان ذلك مفهومًا مع كمية المباريات التي لعبناها، وخاصة وأن النتيجة باتت تشير إلى التقدم بأربعة أهداف للا شيء في مجموع المباراتين".

وأردف: "نحاول أن نكون أكثر حركية في الخط الأمامي، سواء لعب أجويرو أو جابرييل جيسوس فإنهما يقومان بنفس الأدوار، لذلك يكون الأمر متشابهًا بعض الشيء".

وأكد: "الدفاع لدينا مستقر ويتطور وهذا أمر إيجابي، أيضًا ذلك يحافظ على توازن الفريق ويمنح الفريق بأكمله الثقة، إنه لأمر رائع حقًا".

خاص | دي بروينه الكرة النسائية: أحلم باللعب لمانسشتر سيتي ومحمد نور مثلي الأعلى

يذكر أن مانشستر سيتي ما زال ينافس على جميع الأصعدة محليًا وأوروبيًا، واستغلالًا للحالة الجيدة التي يمر بها الفريق يريد بيب جوارديولا أن يجعله موسمًا للتاريخ.