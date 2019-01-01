هل ينتقل دييجو كوستا للدوري الإيطالي؟

مهاجم أتلتيكو مدريد قد يرحل عن الليجا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

لم يعد دييجو كوستا الخيار الأساسي لدييجو سيميوني في هجوم أتلتيكو مدريد، لذا قد يرحل المهاجم البرازيلي عن الفريق وربما عن الدوري الإسباني بكامله.

صحيفة لا ريببليكا أفادت أن مستقبل مهاجم تشيلسي السابق قد يكون في ملعب سان باولو، إذ سيكون مفاجأة الإدارة للجماهير والمدرب كارلو أنشيلوتي الذي طالما أبدى إعجابه بكوستا.

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نابولي من جانبه يسعى لضم مهاجم يُعزز به خط هجومه، وفيما يبدو الاسم الأقرب فيرناندو يورينتي برزت مؤخرًا فرضية كوستا والذي قد يكون ضربة الساعات الأخيرة في سوق الانتقالات الصيفي.

العائق الأهم والوحيد أمام إتمام تلك الصفقة هو الراتب الكبير لمهاجم منتخب إسبانيا السابق والبالغ 8.5 مليون يورو، والذي بالتأكيد لن يدفعه النادي الإيطالي خاصة بالأخذ بعين الاعتبار بلوغ اللاعب عامه الـ30.

الصحيفة أوضحت أن نابولي قد يدفع مثل هذا الراتب او أقل قليلًا لمهاجم إنتر ماورو إيكاردي حال وافق على اللعب في الجنوب، خاصة أنه أصغر من كوستا وربما يكون استثمارًا للمستقبل.