فيديو | بسبب "الأجواء" .. سيميوني ينفعل ويغادر المؤتمر الصحفي بعد السقوط أمام ليل

ليلة حزينة للمدرب الأرجنتيني وفريقه

حالة من الغضب الشديد ظهر بها دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، بعد تعرض فريقه للخسارة أمام ليل الفرنسي بنتيجة 3/1 في دوري أبطال أوروبا.

أتلتيكو سقط على ملعب "طيران الرياض متروبوليتانو" بثلاثية سجلها جوناثان ديفيد "هدفين" وهدف لإدون زيجروفا، بينما سجل لأصحاب الأرض المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز، ليتأزم موقف سيميوني ورفاقه في المسابقة.

المدرب الأرجنتيني تعرض لسؤال ينتقد أجواء ملعب أتلتيكو خلال المباراة في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الهزيمة، ليرد قائلًا:"الأجواء؟ كانت مثلما شاهدها الجميع".

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وغادر سيميوني بعدها قاعة المؤتمر غاضبًا من هذا السؤال، ليعكس ذلك حالة الغضب والإحباط التي كان يمر بها، خاصة بعدما أعرب عن تعجبه من احتساب ركلة جزاء ضد فريقه عندما كانت النتيجة 1/1، حيث طلب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم شرح الموقف، لأن تقنية الفيديو قالت في البداية إن هناك لمسة يد، وبعدها دفع ضد لاعب ليل، مشيرًا إلى أن هذه اللقطة كانت سببًا رئيسيًا في تحول مسار المباراة.

جدير بالذكر أن النتيجة جعل أتلتيكو يحتل المركز السابع والعشرين بجدول ترتيب دوري الأبطال، وفي رصيده 3 نقاط جمعهم من انتصار وحيد، حيث يفصله عن أستون فيلا المتصدر 6 نقاط.