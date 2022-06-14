"ديون النصر 400 مليون ريال؟ هناك أوراق رسمية تؤكد عكس ذلك"

رد قوي على تغريدة رئيس النصر المتعلقة بديون "العالمي" وحقيقة ذلك.

رد الكاتب السعودي محمد الدويش على حديث مسلي آل معمر رئيس نادي النصر، بأنه استلم إدارة "العالمي" بديون تصل إلى 400 مليون ريال سعودي.

آل معمر، قرر نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، للرد على الحديث المتكرر عن قوة النصر المالية.

ماذا قال رئيس النصر؟

كتب آل معمر: "كثر الحديث عن قوة النصر المالية، والبعض يتبنى ترسيخ ذلك لشيء في نفسه، والأهداف معروفة".

وأضاف: "والحقيقة هي، أولًا: إدارتنا أتت في أصعب فترة مالية في تاريخ النصر، إجمالي الديون 393 مليون ريال".

وتابع: "ثانيًا: العجز السنوي، أي الفرق بين المصروفات والمداخيل يتجاوز - 200 مليون".

وأكمل: "ثالثًا: لولا الدعم الحكومي، لجميع الأندية، والدعم السخي من الأمر خالد بن فهد، لما استطعنا التسجيل خلال فترتي التسجيل الماضيتين".

وأردف: "رابعًا: نسبة عالية من الدعم ذهبت لسداد الديون والالتزامات".

واختتم آل معمر: "التحديات المالية كبيرة، لكنها تهون في ظل وجود الرمز الأمير خالد بن فهد بن عبد العزيز".

ما هو رد الدويش؟

الدويش قال في تصريحات عبر قناة "24 الرياضية" السعودية ردًا على تصريحات رئيس النصر: "لقد استلم رئاسة النصر يوم 1 أبريل 2021، وهذا بيان رسمي بديون النصر في تلك اللحظة من وزارة الرياضة".

وأضاف: "حتى 30 أبريل 2021 ديون النصر حوالي 136 مليون ريال فقط، ديون النصر في اللحظة التي استلم فيها مسلي آل معمر بعد شهر من استلامه كانت 136 مليونًا فقط".

🗣 محمد الدويش :

هناك ورقه رسميه بديون النصر لحظة استلام مسلي ١٣٥ مليون ..

من أين جاءته ٤٠٠ مليون التي غرد بها..

الحصاد الرياضي ...@Aldowayesh pic.twitter.com/x2Us0qTSe8 — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) June 13, 2022

واختتم الدويش تصريحه قائلًا: "من هنا يأتي السؤال، من أين أتى بالرقم؟ هو قال لحظة استلامه حوالي 400 مليون ريال، لكن هناك ورقة رسمية تكشف حقيقة ذلك الدين،".

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