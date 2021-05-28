الكشف عن حجم ديون الاتحاد ونجاح الإدارة المذهل في تخفيضها

الأرقام تُظهر عمل إدارة أنمار الحائلي الكبير

أثيرت في الآونة الأخيرة الكثير من الأقاويل حول ديون الاتحاد وإمكانية أن تمنع النادي من استخراج الرخصة الآسيوية وبالتالي حرمانه من اللعب في دوري أبطال آسيا 2022، وكذلك عدم حصوله على شهادة الكفاءة المالية ومنعه من قيد اللاعبين في سوق الانتقالات الصيفي القادم.

صحيفة الرياضية السعودية قطعت الشك باليقين وكشفت عن الرقم الحقيقي لديون الفريق الجداوي، وكذلك عن النجاح المذهل لإدارة أنمار الحائلي في تخفيض ديون النادي بالتنسيق مع وزارة الرياضة السعودية.

كم تبلغ ديون الاتحاد حاليًا؟

الصحيفة السعودية أوضحت أن ديون الاتحاد حاليًا تُقدم بـ200 مليون ريال سعودي، وتتضمن رواتب اللاعبين ومستحقات متأخرة لمدربين ولاعبين ولأندية محلية وخارجية وكذلك التزامات ناتجة عن قضايا مالية.

وأوضحت الرياضية أن ذلك المبلغ لن يُشكل عائقًا أمام الاتحاد للحصول على شهادة الكفاءة المالية، إذ المطلوب منه حاليًا تسديد 65.9 مليون ريال فقط للحصول على تلك الشهادة.

وتمثل تلك الـ65.9 مليون ريال رواتب اللاعبين عن الأشهر الأربعة الأخيرة وتبلغ قيمتها الإجمالية 44 مليون ريال تقريبًا، بجانب 10 ملايين ريال لنادي القادسية مقابل ضم هارون كمارا، و7 ملايين لنادي الفيصلي مقابل انتقال عبد العزيز البيشي وحمدان الشمراني، و3 ملايين لنادي الاتفاق متبقية من ثمن ضم عبد الرحمن العبود، وأخيرًا مستحقات فيصل الخراع المقدرة بـ1.9 مليون ريال.

كم كانت ديون الاتحاد وكيف نجح النادي في تخفيضها؟

وأشارت الرياضية إلى أن إدارة أنمار الحائلي وبالتعاون مع وزارة الرياضة السعودية نجحت في تخفيض ديون الاتحاد من 450 مليون ريال سعودي إلى 200 مليون فقط.

وأوضحت أن الوزارة أوفت بالتزاماتها السابقة تجاه بعض الأندية واللاعبين، كما نجحت إدارة النادي في سداد وجدولة بعض الديون ومنها مستحقات نادي جريميو جراء ضم مارسيلو جروهي ومستحقات نادي باوك مقابل ضم ألكساندر بريجوفيتش.

ما هو مصير مستحقات بيليتش؟

الرياضية أوضحت أن الاتحاد ليس قلقًا أبدًا من مستحقات مدربه السابق سلافان بيليتش والبالغة 56 مليون ريال سعودي حسب حُكم الفيفا، والسبب في ذلك أن تلك الديون مسؤولية وزارة الرياضة السعودية وقد التزمت بتسديدها لكنها تُحاول حاليًا التوصل إلى تسوية لتخفيضها.

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