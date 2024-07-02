ديوجو كوستا بطل تأهل البرتغال: أفضل ليلة في حياتي.. وكلنا نخطئ حتى رونالدو!

الحارس البرتغالي قدم ملحمة للتاريخ..

كان ديوجو كوستا النجم الأول بلا منازع لمباراة البرتغال وسلوفينيا في دور الـ 16 من بطولة يورو 2024، ليس فقط بسبب إنقاذه التاريخي أمام بينجامين سيسكو في الوقت الإضافي، بل لأنه قدم ملحمة في ركلات الترجيح التي لم يستقبل خلالها أي كرة.

وقال ديوجو كوستا عقب المباراة للصحفيين: " لقد كانت مباراة متقاربة جدًا ضد فريق بذل كل ما في وسعه للدفاع وقاموا بذلك بشكل جيد للغاية".

وأردف: "بالنسبة لي، هذه هي أصعب المباريات، حين لا تأتي إلي كرات كثيرة ثم أتفاجأ بكرة خطرة، أهدي هذا الفوز لعائلتي وزملائي وكل من يدعمونني".

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وأضاف: "لقد كانت أفضل ليلة لي كلاعب كرة قدم، لأنني تمكنت من مساعدة فريقي بأكثر ما يمكنني فعله، وهذا دائمًا ما أركز عليه".

وعن التقنيات التي اتبعها في التصدي لركلات الترجيح الثلاثة، أجاب حارس بورتو: "لقد اتبعت حدسي، أنا سعيد جدًا لمساعدة الفريق".

وتحدث عن إهدار كريستيانو رونالدو ركلة جزاء خلال عمر المباراة فقال: "جميعنا نرتكب الأخطاء، كريستيانو كذلك، ما يهم هو ما سنفعله بعد ذلك. إنه شخص مجتهد، وأنا أتفهم إحباطه، فهو يكرس الكثير من الوقت لنفسه، إنه مثال لنا، بالنسبة لي إنه لشرف لي أن ألعب معه".