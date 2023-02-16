هل ينضم دالوت إلى ريال مدريد؟

يستعد نادي ريال مدريد للتفاوض مع الظهير الأيمن لمانشستر يونايتد ديوجو دالوت.

وانضم البرتغالي دالوت إلى مانشستر يونايتد، قادمًا من بورتو، عام 2018، وينتهي عقده الموسم الحالي، ولم يقم بالتجديد بعد.

ووفقًا لصحيفة AS، سيتقدم نادي ريال مدريد لضم لاعب مانشستر يونايتد ديوجو دالوت، إلى صفوفه، مستغلًا عدم تجديد اللاعب عقده.

وبعد فشل التعاقد مع جواو كانسيلو، من مانشستر سيتي، الذي انضم إلى بايرين ميونخ، يريد أنشيلوتي التعاقد مع دالوت، لتدعيم مركز الظهير الأيمن.

ويعرف أنشيلوتي دالوت جيدًا، منذ أن كان مدربًا بالدوري الإنجليزي الممتاز، وتسعى إدارة الملكي من أجل ضمه خلال أشهر بسعر أقل من 32 مليون يورو، أو مجانًا تمامًا العام المقبل.

وخاض دالوت مع مانشستر يونايتد هذا الموسم، 22 مباراة، في كلًا من الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الأوروبي، كما سجل هدف وحيد، وساهم في ثلاث تمريرات حاسمة.