دين يمتنع عن التحكيم بعد التهديدات بالقتل

مباراة وست هام وفولهام السبب

قرر الحكم الإنجليزي الشهير مايك دين أن يمتنع عن التحكيم في البريميرليج بعد تلقيه تهديدات بالقتل في أعقاب إدارته لمباراة فولهام أمام وست هام مؤخراً لحساب الدوري المحلي.

وأثار طرده للاعب وست هام توماس سوتشيك عاصفة من الانتقادات بحقه من قبل مسؤولي النادي اللندني وجمهوره في الساعات الماضية، القرار الذي تم عكسه وإلغاء البطاقة الحمراء لاحقاً من قبل اتحاد الكرة.

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وقالت "تايمز" إن دين طلب من الاتحاد الإنجليزي أن يعفيه من التحكيم في الجولة المقبلة من منافسات الدوري بعد تلقي عائلته تهديدات بالقتل في الساعات الماضية.

وأضاف التقرير أن دين قام بإبلاغ السلطات والشرطة بالتهديدات التي وصلته عبر وسائل التواصل الاجتماعية عقب اللقاء الأخير.

ورغم طلبه الامتناع عن التحكيم بالبريميرليج، سيدير دين مباراة ليستر سيتي وبرايتون لحساب كأس الاتحاد الإنجليزي المقررة الأسبوع الحالي.

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دين كان قد طرد سوتشيك بسبب اصطدام بالكوع في وجه لاعب فولهام أليكساندر ميتروفيتش، والتي أظهرت الإعادات أنه كان عفوياً، الأمر الذي اعترف به اللاعب الصربي لنظيره التشيكي بحسب بيان الأخير على تويتر.

دين من أشهر حكام إنجلترا ويحظى بشعبية كبيرة ويقع الاختيار عليه بصفة دائمة لإدارة المباريات محلياً وأوروبياً.