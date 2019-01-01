ديمبيلي يهين صحفيًا في مطار برشلونة

عثمان ديمبيلي نجم برشلونة يهين أحد الصحفيين في مطار المدينة أثناء عودته لها.

عاد النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي جناح فريق برشلونة الحالي وبوروسيا دورتموند السابق اليوم السبت لكتالونيا حيث ظهر في مطار المدينة.

جاءت هذه العودة بشكل غير سلس، حيث تم رصد اللاعب وهو يهين صحفي تواجد في المطار وحاول الحديث معه لكنه أظهر رد فعل قوي للغاية.

وبحسب ما أظهرت عدسات المصورين في مطار برشلونة فديمبيلي قد توجه للصحفي بالإهانة باللغة الفرنسية وقال له: "الصحافة الإسبانية تكسر الـ*** ".

وتعد جملة ديمبيلي هي تعبير فرنسي لا يترجم بالشكل الحرفي له لكنه يقال عندما يتجاوز شخص في حق الآخر أو يسأله فيما لا يخصه أو يواجهه بأمر يزعجه.

ويعاني عثمان ديمبيلي في الوقت الحالي من إصابة في القدم تعرض لها خلال مواجهة برشلونة أمام بوروسيا دورتموند الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يعود عثمان ديمبيلي للمشاركة رفقة فريق برشلونة في منتصف شهر فبراير من العام المقبل، قبل مواجهات دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن ديمبيلي كان قد شارك مع برشلونة في تسع مباريات هذا الموسم بكل البطولات سجل خلالهم هدفًا وحيد ولم يصنع أي هدف.