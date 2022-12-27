ديمبيلي يقلد مبابي .. نجم برشلونة يسعى لتجاوز كأس العالم!

قرر النجم الفرنسي الدولي عثمان ديمبيلي ألا يحصل على إجازة بعد مشواره في كأس العالم مع منتخب بلاده الذي انتهى بنتيجة مخيبة للآمال.
جاء هذا بحسب ما أوضحت تقارير عديدة وعدة صور صدرت من نادي برشلونة، حيث عاد اللاعب بشكل فوري إلى تدريبات النادي الكتالوني، ليكرر ما قام به الثنائي كيليان مبابي وأنطوان جريزمان.
يهدف ديمبيلي من ذلك أن يكون جاهزًا لمواجهة فريقه المقبلة في الدوري الإسباني أمام نظيره إسبانيول والتي تقام يوم الأحد المقبل.
ويعاني برشلونة بالفعل من غياب جوهري وهام في الهجوم يتمثل في النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الموقوف لمدة ثلاث مواجهات.
جدير بالذكر أن برشلونة يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن أقرب خصومه ريال مدريد صاحب المركز الثاني.
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