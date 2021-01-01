ديمبيلي يقبل هدية إشبيلية وبرشلونة يفوز في الدقيقة الأخيرة

برشلونة يحقق فوزًا عصيبًا على بلد الوليد في الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني.

حقق فريق برشلونة الفوز اليوم على نظيره بلد الوليد في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني على ملعب كامب نو.

بداية الخطورة كانت من قبل بلد الوليد، عن طريق اللاعب كينان كودرو الذي سدد رأسية من عند نقطة الجزاء، منعها القائم من سكون الشباك في الدقيقة التاسعة.

حاول برشلونة عدة مرات على مرمى الضيوف، وجاءت فرصة لميسي في الدقيقة الـ 41 من عمر اللقاء، بعد أن مرت كرته فوق المرمى.

من جديد حاول الفريق الكتالوني، هذه المرة من تسديدة الشاب بيدري، والتي ردها القائم في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول، الذي انتهت بالتعادل السلبي.

مع بداية الشوط الثاني استمرت محاولات برشلونة على مرمى بلد الوليد، وسدد عثمان ديمبيلي على مرمى الفريق الضيف في الدقيقة الـ 59، لكن جوردي ماسيب نجح التصدي لكرة النجم الفرنسي.

حاول جريزمان أن يسجل بمتابعة لكرة لعبها رأسية في الدقيقة الـ 59 لكنها مرت بجوار القائم.

كادت جماهير برشلونة تفقد عقلها عندما لمس جوردي ألبا الكرة بيده داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الـ 63 لكن الحكم أشار باستمرار اللعب.

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عاد الحكم من جديد وأوقف اللعب من أجل مراجعة الحالة عبر تقنية الفيديو، لكنه أصر على رأيه وأكد عدم وجود ركلة جزاء.

في الدقيقة الـ 79 أوقف الحكم اللعب ومنح اللاعب أوسكار بلانو بطاقة حمراء مباشرة، بعد تدخل قوي على عثمان ديمبيلي.

حاول إيلاش موريبا التسجيل برأسية قوية لكنها مرت من جوار المرمى في الدقيقة الـ 89 من عمر المواجهة.

سجل عثمان ديمبيلي هدف برشلونة في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء، بتسديدة قوية فشل جوردي ماسيب في التعامل معها.

بهذه النتيجة يصل برشلونة للنقطة رقم 65 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطة وحيدة عن أتلتيكو مدريد متصدر الترتيب.